"Denatalità e spopolamento", incontro con Gigi De Palo L'evento al centro servizi per il volontariato

“Denatalità e spopolamento. L’urgenza di azioni e politiche per riaccendere la vita nelle comunità”. E' il tema al centro dell'incontro organizzato dal Laboratorio per la felicità pubblica e le Acli provinciali di Benevento per venerdì 13 ottobre 2023 alle ore 17.30 presso il Centro Servizi per il Volontariato di Benevento.

Il programma prevede i saluti di Maria Cristina Aceto Direttrice del Centro Servizi per il Volontariato delle province di Avellino e Benevento e Maria Giovanna Pagliarulo, Presidente provinciale Acli Benevento Asp, introduce Ettore Rossi Coordinatore del Laboratorio per la felicità pubblica, intervengono Filiberto Parente Presidente Acli Campania Asp e Nino Di Maio Presidente regionale Forum associazioni familiari Campania, conclude Gigi De Palo Presidente Fondazione per la Natalità.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Cesvolab, Base Benevento e Forum delle associazioni familiari della Campania. “Per parlare in modo accurato e concreto del tema – spiegano gli organizzatori - abbiamo invitato Gigi De Palo, giornalista e scrittore, già Presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari ed attualmente Presidente della Fondazione per la Natalità”.