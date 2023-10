Benevento, Mastella: al 103esimo posto su 106 per indice criminalità Il sindaco: "Caratteristiche uniche nel Mezzogiorno"

"La città di Benevento resta, secondo la graduatoria stilata da Il Sole 24 Ore sull'indice di criminalità, uno dei capoluoghi con il minor tasso di criminalità in Italia: abbiamo l'indice più basso in Campania e siamo al 103esimo posto su 106 in Italia. Un dato indubbiamente positivo che registriamo con favore e per il quale ringrazio a nome della Città tutte le forze dell'ordine". Lo dice il sindaco Clemente Mastella dopo la pubblicazione della classifica che prende in considerazione il totale dei delitti denunciati nel 2022 e il trend rilevato nel primo semestre 2023.ù

"Una posizione migliore rispetto alla maggior parte delle città italiane certo non implica l'assenza di episodi spiacevoli e deprecabili, come quello che nell'ultimo fine settimana", commenta ancora il primo cittadino che aggiunge: "Il disagio e la violenza giovanile restano problemi generali e di carattere nazionale da cui non siamo del tutto immuni. Ma i numeri dimostrano nitidamente come la città abbia caratteristiche di serenità e vivibilità uniche in Campania e nel Mezzogiorno".