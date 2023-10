Dossier Caritas: rigeneriamo il futuro ascoltando il grido dei poveri A Benevento si presenta l'indagine su povertà ed esclusione sociale

Mercoledì 18 ottobre, alle ore 17, nel Dipartimento di scienze e tecnologie, dell’Università degli studi del Sannio, via dei Mulini in Benevento, sarà presentato il dossier Caritas 2022 su povertà ed esclusione sociale dal titolo: “Rigeneriamo il futuro ascoltando il grido dei poveri”.

Il programma prevede l'introduzione e coordinamento dei lavori don Maurizio Sperandeo, direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali. I saluti del direttore della Caritas diocesana di Benevento, Pasquale Zagarese. Poi l'intervento “Rigeneriamo il futuro ascoltando il grido dei poveri” di Maria Pia Mercaldo, dell'Osservatorio delle Povertà e delle Risorse della Caritas diocesana di Benevento.

Quindi sul tema “La formazione come esigenza e come opportunità” Nazzareno Miele dirigente scolastico; “School for Charity, volontari si cresce” Antonella Gramazio, dirigente scolastico; “Percorsi di Solidarietà” Michele Ruscello, dirigente scolastico; "Le comunità energetiche e il futuro”, Maurizio Sasso, docente universitario.

La riflessione di don Carmine Schiavone, delegato regionale Caritas Campania e le conclusioni affidate a Felice Accrocca, arcivescovo metropolita di Benevento.