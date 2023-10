Bulli ed eroi: al via la due giorni al teatro Comunale di Benevento Dedicato ai bambini e ai ragazzi per insegnare loro a costruire storie e racconti

Prende il via domani, presso il Teatro Comunale di Benevento, la due giorni dedicata al Festival Internazionale del Film per ragazzi, ‘Bulli ed Eroi’.

A partire dalle ore 9.45 e fino alle 12:00 di domani 11 ottobre e di giovedì 12 ottobre, saranno proiettati due film in sestina nell'evento finale della rassegna che si svolge tra ottobre e novembre in Val di Chiana Senese e in prestigiose località tra Siena e Arezzo. L’evento, promosso dal regista sannita Lorenzo D’Amelio che è anche referente della rassegna in città, è organizzato in compartecipazione con il Comune di Benevento.

Dedicato ai bambini e ai ragazzi per insegnare loro a costruire storie e racconti ed esserne protagonisti, è nato da un’idea di Paola Dei che oggi è la direttrice artistica di ‘Bulli ed eroi’. Con giurie in tutto il mondo (Puerto Rico, New York, Spagna, Svizzera, India), il festival tocca un’ampia gamma di temi.

Diversi i testimonial d’eccezione, da grandi sportivi come Klaus Di Biasi e Giada Canino, a personaggi della musica e dello spettacolo come Vince Tempera, Jacopo Olmo Antinori e Marco Masini. Presidente della giuria è Donatella Baglivo, regista e sceneggiatrice. Il presidente onorario è Joel Ruiz Olivares. In questa edizione il festival vanta collaborazioni con ‘La giornata de La Meraviglia’ e Fondazione Carlo Collodi, con la quale sarà lanciato il tema della prossima edizione di ‘Bulli ed Eroi’: 'Pinocchio: da burattino e bambino'. Gli eventi sono gratuiti e dedicati alle scuole secondarie di primo grado.