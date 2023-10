Seno: prevenzione gratuita alla Gepos di Telese e Camminata rosa “Ai nastri di partenza anche il percorso fertilità”

Ad ottobre torna l'appuntamento con la prevenzione in rosa e la Casa di Cura Gepos di Telese Terme riapre le porte della sua struttura con l'iniziativa di Prevenzione Senologica Gratuita. Da martedì 10 a giovedì 12 ottobre, dalle ore 11.30 alle 13, sarà possibile prenotare, fino a esaurimento posti, il proprio controllo strumentale gratuito per la lotta al tumore della mammella.

Per quest'anno abbiamo scelto un monito: “Ama”, ha detto la dottoressa Marcella De Vizia – dirigente della Casa di Cura Gepos di Telese Terme che evidenzia: “L'amore verso gli altri va a riflettersi verso quello che bisogna provare per sé stesse. Non è un caso del resto. Ama è il nome che abbiamo scelto di dare al nostro primo centro privato di Radioterapia convenzionata col servizio sanitario nazionale, l’AmaCenter a Benevento. Avanti tutta coi controlli periodici, noi siamo qui a fare la nostra parte”.

“La diagnosi precoce può fare la differenza nella lotta contro il cancro al seno, ed è nostro impegno fornire questo servizio essenziale in modo accessibile a tutte le donne - ha affermato la dottoressa Roberta De Vizia, responsabile della Senologia della Clinica telesina. Ricordiamo infatti come il tumore al seno, secondo gli ultimi dati Airc (Fondazione italiana per la Ricerca sul cancro), è la più diffusa forma di cancro (quasi 56mila diagnosi in Italia nel 2022), ogni anno colpisce quasi 11mila under 40, ha un tasso di sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi dell'88 per cento e può ripresentarsi fino a vent’anni dopo la diagnosi”.

“L’attenzione verso la salute di genere femminile è sempre stata una missione per la nostra Casa di Cura - ha affermato il dottor Antonio De Vizia, presidente del Gruppo De Vizia Sanità -. Ci onoriamo di portare avanti un progetto di assistenza sanitaria che va dalla prevenzione, passa per la diagnosi e giunge alla cura dove necessaria”.

Dall'azienda inoltre annunciano: “Che la donna sia al centro della vocazione sanitaria del Gruppo lo dimostra l’ultimo indirizzo intrapreso: dal 9 novembre sarà attivo un nuovo servizio ginecologico, infatti. Ogni primo giovedì del mese, col dottor Vincenzo Rocco, si avrà a disposizione un percorso di aiuto alla fertilità”.

Il Gruppo De Vizia Sanità anche questo anno, inoltre, ha finanziato la Telesia Pink Race, a sostegno della ricerca contro le malattie della mammella: “Le donne, da più province campane, si riuniranno per compiere un percorso di prevenzione e guarigione, domenica 15 ottobre 2023, con partenza alle ore 9.20 da Viale Europa nei pressi delle Terme di Telese. Modalità di iscrizione: al Pink Race Info Point, Telese Terme – Piazza Minieri, consegnando la scheda d’iscrizione compilata in tutte le sue parti e versando la donazione minima di 10 euro. Presso la Casa di Cura Gepos in Via Roma 29. I giorni 14 e 15 ottobre 2023 presso la biglietteria piscine delle Terme di Telese. Il contributo individuale di 10 euro per il Kit (dotazione di sacca con t-shirt dedicata e prodotti offerti dagli sponsor) sarà interamente devoluto alla Komen Italia, l’associazione che in Italia opera da 20 anni per la lotta ai tumori del seno e per promuovere la tutela della salute femminile e alla Amdos Italia, associazione meridionale donne operate al seno, che tanta prevenzione promuove anche grazie all’apporto del chirurgo Carlo Iannace. Infine, il Gruppo De Vizia Sanità, con la Casa di Cura Gepos, al termine della Camminata, presso le Terme di Telese, premierà una tra le donne presenti, con l’omaggio di un trattamento per il proprio benessere presso il Sofi Center - Centro Benessere & Spa”.