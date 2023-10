"Raccolta occhiali usati", l'iniziativa a sostegno delle famiglie in difficoltà A Benevento in campo in club Lions guidati da Manlio Marotti e Gianluca Tomaciello

Ritorna anche quest’anno la campagna “Raccolta occhiali usati” promossa dai Lions Club International. Ed anche il Club Lions Benevento Arco Traiano del presidente Manlio Marotti e il Club Lions Benevento Host del presidente Gianluca Tomaciello sostengono la raccolta degli occhiali usati.

“Quest’anno i due club Lions di Benevento hanno ricevuto una donazione di 300 paia di occhiali che saranno donati in parte al 'Centro Italiano Lions per la raccolta degli occhiali usati' e in parte alle varie associazioni di volontariato operanti in città. Un’iniziativa che, grazie al lavoro del 'Centro Italiano Lions' consentirà di ricondizionare gli occhiali usati per donarli alle popolazioni in via di sviluppo e alle famiglie più bisognose. Un progetto iniziato venti anni fa e che ha visto una consegna totale di circa due milioni di occhiali riutilizzati. Risultato dovuto all'incessante lavoro delle molte persone volontarie che hanno sacrificato il proprio tempo per aiutare coloro che sono nel bisogno. Un gesto nobile che consentirà a tante persone disagiate di poter avere a disposizione uno strumento per poter vedere un futuro migliore”.