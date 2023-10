Campagna Lilt contro tumore al seno, anche la Rosa s'illumina di rosa Venerdì l'inaugurazione del weekend dedicato alla prevenzione

La sede della Provincia di Benevento si “illumina” di rosa in onore della campagna nazionale “Nastro Rosa” della Lilt contro il tumore al seno. Venerdì 13 ottobre, alla Rocca dei Rettori, l’inaugurazione del weekend “tinto” di rosa. Iniziativa promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute.

“L’iniziativa -ricorda il Presidente della Lilt di Benevento, Salvatore Francione - ha l’obiettivo di sensibilizzare e di informare sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce del carcinoma mammario e, come ogni anno, si celebra proprio nel mese di ottobre col fine di responsabilizzare il target femminile a sottoporsi a screening e controlli regolari per prevenire il cancro al seno”.

Anche la Rocca dei Rettori, dunque, così come avverrà per tanti altri principali monumenti italiani (a Roma con il “Colosseo”, a Firenze con “Palazzo Vecchio”, a Milano con “Palazzo Marino” ecc…) si “vestirà” di rosa (colore simbolo della lotta contro il tumore alla mammella), per tutto il weekend, per sollecitare la popolazione femminile sannita ad effettuare una visita senologica di prevenzione ed attirare l’attenzione sull'importanza della prevenzione e sulla diagnosi precoce del carcinoma mammario. “Grazie alla sensibilità del Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi ed allo staff della Rocca – prosegue il presidente Francione - che hanno permesso ed aderito a questa iniziativa dall’alto valore simbolico, la Lilt di Benevento è sicura che passerà il messaggio che la prevenzione è l’arma vincente per la lotta al cancro. Siamo altresì convinti che l’iniziativa contribuirà a sensibilizzare sia le donne e che le ragazze più giovani del Sannio ad intraprendere corretti stili di vita e ad adottare consuetudini in grado di portare a una diagnosi sempre più anticipata del tumore, soprattutto in casi di familiarità. In questo senso, la “Rocca dei Rettori” illuminata di luce rosa, evidenzierà l’importanza della prevenzione, senza avere paura”. L’inaugurazione della tre giorni della Rocca del Rettori quale “madrina in rosa” della campagna di prevenzione tumori “Nastro Rosa Lilt for Women 2023”, avverrà venerdì 13 Ottobre, alle ore 19, alla presenza del Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, del Presidente della Lilt di Benevento, Salvatore Francione ed insieme a tutto il Direttivo provinciale della Lilt sannita. Il weekend rosa si concluderà domenica 15 Ottobre. All’inaugurazione, verranno distribuito materiale informativo ed illustrativo offerto dalla Lilt sulla campagna di prevenzione Nastro Rosa.