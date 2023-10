Benevento premiata da Capitan Acciaio: sale la differenziata scendono le tariffe Il capoluogo sannita ha migliorato la performance del 50%

Benevento comune virtuoso per la raccolta differenziata. Lo conferma il premio assegnato all'amministrazione da Ricrea, il Consorzio Nazionale per il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, nell'ambito del tour Capitan Acciaio, che ha fatto tappa per tre giorni in piazza Castello, per sensibilizzare i cittadini di tutte le età sui benefici della raccolta differenziata e, in particolare, sull'importanza del riciclo degli imballaggi in acciaio.

“Un altro passo in avanti nel percorso inaugurato dall'amministrazione comunale – ha commentato l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa –. Un risultato raggiunto grazie ad un lavoro di sensibilizzazione costante partito dalle scuole e che consentirà anche di ridurre la tariffa”.

Un dato confermato dall'amministratore unico di Asia, Donato Madaro: “Una notevole performance con il passaggio da 110 a 170 tonnellate annue conferite, dunque quasi il 50%. Un dato importante soprattutto nell'ottica della partenza dell'impianto finanziato dal Pnrr, da realizzare a Contrada Olivola, per il multimateriale. Diventeremo piattaforma provinciale e ci sarà un miglioramento di qualità e per la riduzione della tariffa che pagano i cittadini”.

"Un merito dei cittadini di Benevento e dell'Asia che sono stati virtuosi - spiega il sindaco Clemente Mastella -. La città è pulita come ci confermano sempre i nostri visitatori".

“Questo premio rappresenta un riconoscimento per il lavoro sinergico svolto fino ad oggi da istituzioni, operatori e cittadini, oltre che un incentivo a far sempre meglio e ad impegnarsi sempre di più in questo processo virtuoso - evidenzia Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio Ricrea - . Nel 2022 a Benevento sono state raccolte circa 169 tonnellate di imballaggi in acciaio, sufficienti per realizzare quasi 2 km di binari ferroviari. Questo dato segna un incremento del tasso di raccolta di imballaggi in acciaio pari al +52,2% rispetto all’anno precedente. Il nostro obiettivo è quello di migliorare ulteriormente questo risultato, e per farlo siamo convinti che sia essenziale continuare a insegnare l’importanza e il valore del riciclo dell’acciaio, un materiale permanente che si ricicla al

100% e all’infinito”.