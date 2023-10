Paesaggi rurali, Matera: "Prezioso riconoscimento pere il Tarbuno" Il senatore di Fratelli d'Italia: "Grazie a Ministro Lollobrigida per lavoro che sta svolgendo"

"Nel Registro nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali del Ministero dell'agricoltura arrivano quattro nuove iscrizioni, tra cui la nostra pratica Agricola tradizionale 'Vite a raggiera' del Taburno". Ad annunciarlo il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, presidente del Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica.

"Si tratta di un prezioso riconoscimento per il nostro territorio - prosegue Matera - poiché questo Registro ha lo scopo di valorizzare e tutelare il paesaggio rurale e le sue pratiche agricole, con la 'Vite a raggiera' che ha antichissime origini storiche e continua a svolgere un forte ruolo culturale per la comunità di Solopaca e del Taburno. Il patrimonio agroalimentare del Sannio - conclude Matera - continua ad ottenere riconoscimenti importanti che certificano la grande attenzione di cui gode il comparto sannita a livello nazionale. Per questo motivo, voglio ringraziare il ministro Lollobrigida che sta svolgendo un grande lavoro e che è sensibile alle istanze del Sannio".