Giunta, via libera alle tariffe per il servizio di mensa scolastica A Benevento approvata la determinazione dei costi che restano inalterati

La Giunta comunale di Benevento, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato la determinazione delle tariffe relative al servizio di mensa scolastica 2024/2025.

Sulle base dalla fasce Isee e delle corrispettive percentuali di compartecipazione ai costi del servizio, le tariffe per singolo pasto sono così determinate:

fino a 5 mila euro con un numero di figli iscritti alla mensa superiori a uno: 2 euro e 50 centesimi

fino a 5mila euro con un solo figlio iscritto a mensa: 2 euro e 70 cent

da 5.000,01 a 8mlia euro: 3 euro

da 8,000,01 a 12 mila euro: 3,40 centesimi

da 12,000,01 a 21mila euro: 4 euro

oltre 21 mila euro: 4 euro, 45 cent

non residenti: 5 euro

"Nonostante la spirale inflattiva che - come noto - ha inciso pesantemente anche sui costi dei beni alimentari, anche per l'anno prossimo siamo riusciti a mantenere inalterati i costi per il servizio di ristorazione scolastica", spiega il consigliere delegato all'Istruzione Francesco Farese.