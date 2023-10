Carabiniere in pensione sventa furto. Mastella gli telefona: "Modello per città" La telefonata del sindaco al brigadiere che ha evitato il furto d'auto: "Grazie a nome di Benevento"



Stamane il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha telefonato al brigadiere in pensione che nella giornata di ieri ha sventato un furto d'auto che stava per essere perpetrato sul territorio cittadino.

"Gli ho manifestato gratitudine a nome della città, per il gesto esemplare e coraggioso. Benevento, come mostrano recenti, autorevoli statistiche soffre meno di quasi tutte le città italiane l'impatto di fenomeni criminali, ma non ne è immune. Per questo il gesto del brigadiere è un modello: cittadinanza attiva e collaborazione vigile con le forze dell'ordine senza tentazioni fai da te sono modalità encomiabili per servire la propria comunità", commenta il sindaco Mastella.