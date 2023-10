Giovani commercialisti di Benevento, rinnovato il direttivo Antonio Mazzeo nuovo presidente, Marialaura Falde vicepresidente, Laura Clemente segretario

Antonio Mazzeo è il nuovo presidente del consiglio direttivo dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Benevento. Per il triennio 2023-2026 sono stati nominati anche Marialaura Falde come vicepresidente, Laura Clemente come segretario e Umberto Orrei come tesoriere. Completano il direttivo i consiglieri Filomena Fuccio ( delega di Responabile Centro Studi) , Veronica De Blasio ( delega alle relazioni esterne) e Nicola Manzo. Michele Mogavero viene nominato come Rappresentante dei praticanti. L’Assemblea ha, inoltre, votato per il rinnovo del collegio dei Probiviri eleggendo il Dott. Domenico D’Agostinto come Probiviro Unico.