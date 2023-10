Gli alunni dell’Istituto Alberti ciceroni per le Giornate FAI d’Autunno Sabato 14 e domenica 15 ottobre dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30

Quest’anno, ancora una volta, la nostra città sarà protagonista delle Giornate FAI d’Autunno, l’amato e ormai atteso evento di piazza che avrà luogo sabato 14 e domenica 15 ottobre in circa 700 località del Bel Paese. A far da ciceroni tornano le studentesse e gli studenti delle classi 3 e 4 dell’indirizzo Turismo dell’Istituto di Istruzione Secondaria “G.Alberti” di Benevento che, sapientemente preparati dai loro docenti, guideranno scolaresche e turisti alla scoperta di alcuni tra i siti di interesse storico-artistico della nostra terra. Le mete a loro assegnate sono la Rocca dei Rettori, uno dei più imponenti e rappresentativi monumenti della città e il Giardino del Mago, collocato nel giardino di Palazzo Casiello, che grazie alle straordinarie sculture bronzee dell’artista potentino Riccardo Dalisi, si trasforma in un luogo evocativo dalle suggestioni magiche. Per le ragazze e i ragazzi coinvolti in questa attività, l’impegno profuso rientrerà nelle attività di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro)

Da 12 anni luoghi di insolita bellezza, siti poco battuti dalle folle di turisti, piccoli gioielli del nostro sconfinato patrimonio artistico emergono dall’oblio del tempo grazie all’opera dei volontari del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS che individuano monumenti e aree di interesse da aprire al pubblico, al fine di valorizzare lo straordinario patrimonio culturale e paesaggistico della nostra bella Italia.

L’appuntamento è dunque per sabato 14 e domenica 15 ottobre dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30 (gli orari sono flessibili e suscettibili di variazioni) in compagnia dei novelli ciceroni, pronti a condurci in un viaggio nel tempo e nella bellezza.