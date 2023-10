Nuova toponomastica per contrada Olivola, domani l'inaugurazione Novità per tre strade con relativa numerazione civica

Si terrà domani, alle ore 11, la manifestazione d'inaugurazione di tre nuove strade, ove è stata apposta la numerazione civica. Si tratta di via Molise, via Fasanella e via Masseria Olivola.

La manifestazione si terrà alle ore 11:00 nei pressi della chiesa Santa Maria de'Olivola, in via Masseria Olivola.

Dopo i saluti dell'assessore con delega alla Toponomastica Molly Chiusolo e della consigliera delegata alle Contrade Loredana Iannelli, le conclusioni saranno affidate al sindaco di Benevento Clemente Mastella.