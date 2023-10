Dimensionamento scolastico: convocato tavolo tecnico in Provincia Il presidente Lombardi: pronto a convocare i sindaci del Sannio

Si riunirà martedì, 17 ottobre, alle 16 il Tavolo Istituzionale e Tecnico della Rete Scolastica per la programmazione dell’offerta formativa dell’anno scolastico 2024/2025. La convocazione del presidente della Provincia, Nino Lombardi ha come oggetto”l’avvio della concertazione prevista dalle Linee guida della Regione Campania”.

“Sono coinvolti tutti i Soggetti chiamati a far parte del tavolo e cioè l’Ufficio Scolastico Regionale e quello Provinciale, le Organizzazioni sindacali e di categoria, nonché il Consigliere delegato della Provincia Antonello Laudanna. Al centro della discussione - come ha osservato il Presidente Lombardi - saranno gli effetti sul territorio delle disposizioni legislative in materia di dimensionamento degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado ai fini della loro autonomia.

La problematica, com’è noto, è stata affrontata dal Presidente Lombardi Provincia sin dal mese di dicembre 2022 allorché fu resa note la proposta della Legge di Bilancio che il Governo presentò al Parlamento e che, in materia di Dimensionamento Scolastico ai fini dell'autonomia degli Istituti, di fatto, elevavano, anche nei territori montani, ad almeno 900 il numero di studenti iscritti necessario al riconoscimento della Dirigenza scolastica”.

Il Presidente Lombardi, in considerazione del “ruolo strategico centrale ed inalienabile della scuola per la vita stessa di un territorio nelle aree meridionali più fragili come quelle montane – prosegue la nota della Provincia - espresse sin da allora la sua contrarietà all’indirizzo dato dal Governo rispetto al dimensionamento e convocò il Consiglio Provinciale sull’argomento. Il Consiglio, a voti unanimi, con atto numero 44 del 16 dicembre 2022, chiese al Governo ed al Parlamento di non dare corso al provvedimento, che, tuttavia, fu approvato diventando parte della Legge di Bilancio per il 2023. Successivamente, il 5 giugno 2023, a conclusione di una consultazione tra Istituzioni e Sindacati della Scuola, si svolse una Assemblea anche con la partecipazione della Regione Campania presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori, sede della Provincia, per discutere sulle iniziative necessarie a scongiurare la paventata riduzione di un rilevante numero di Dirigenze scolastico sul territorio sannita. Sul tema tuttavia non si sono registrate variazioni rispetto alle decisioni assunte dal Governo, nemmeno in sede di Conferenza Stato – Regioni e autonomie locali: dunque alcuni Sindaci, compreso quello del capoluogo sannita, hanno di recente sottolineato l’opportunità di promuovere un pubblico confronto tra i Soggetti coinvolti”.

Ed ancora dalla Rocca ricordano che “sul tema il Presidente ha nuovamente convocato il Consiglio Provinciale di Benevento che con atto numero 25 del 28 settembre 2023, ancora a voti unanimi, ha rinnovati i voti anche alla Regione Campania”. E dunque il Presidente Lombardi, nel convocare il Tavolo di Dimensionamento per il 17 ottobre, che “peraltro è un atto dovuto, ha voluto di fatto avviare la presa d’atto delle considerazioni che tutti i Soggetti vorranno portare sull’argomento, riservandosi di convocare presso la Rocca dei Rettori tutti i Sindaci affinché i rappresentanti istituzionali eventualmente indichino soluzioni al problema, anche individuando i comprensori territoriali che possano fare da centro delle Dirigenze scolastiche ridando operatività e slancio alla scuola”.