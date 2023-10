Fai: domani aperti Giardino del Mago e chiostro di Santa Sofia Tra gli apprendisti ciceroni anche gli allievi del Bosco Lucarelli

Domani e domenica 15 ottobre 2023 gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “G. B. Bosco Lucarelli” parteciperanno alle “Giornate FAI d’Autunno”, il consueto e atteso evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano dedica da anni al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

Durante il fine settimana, saranno proposte speciali visite in centinaia di luoghi straordinari in tutta Italia, selezionati perché solitamente inaccessibili oppure perché curiosi, originali o poco valorizzati e conosciuti.

A Benevento, gli alunni della “Bosco Lucarelli”, accuratamente preparati dai loro docenti, guideranno i visitatori, tra cui anche diverse scolaresche, in due luoghi suggestivi e affascinanti. il Giardino del Mago e il Chiostro di Santa Sofia. Il Giardino del Mago è un piccolo angolo di verde nascosto nel pieno centro cittadino che affaccia direttamente su piazza Santa Sofia. Fa parte del complesso monumentale bene UNESCO dal 2011. Si tratta del

giardino di Palazzo Casciello, che, grazie alla maestria dell'artista Riccardo Dalisi, è in grado di trascinare i visitatori all'interno di un'ambientazione magica. Numerose sculture bronzee all'interno del giardino danno l'impressione di trovarsi in un mondo fantastico. Su tutte, quella del grande mago che dà il nome al giardino stesso. La visita permetterà di scoprire il giardino e la storia che si cela dietro le sculture e si concentrerà sugli aspetti artistici e storici dell'ambiente in maniera approfondita e appassionata.

L'appuntamento è dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.