Tumore al seno: open day con visite gratuite al San Pio e al Sant'Alfonso In programma domani visite senologiche ed ecografie mammarie

L’ AORN San Pio di Benevento, guidata dal Direttore Generale Maria Morgante, ha organizzato, per domani, sabato 14 ottobre, un Open Day per la prevenzione del tumore alla mammella. Un’iniziativa per tenere accesi i riflettori su un tipo di tumore che, più di ogni altro, colpisce la popolazione femminile. ll tumore della mammella è, infatti, tra i cinque tumori più frequenti nella popolazione, il più diffuso tra le donne. In Italia, ogni anno, le nuove diagnosi sono di oltre 50 mila: una donna su otto. Per questo è fondamentale la prevenzione.

La sopravvivenza a 5 anni e` di circa il 90% della popolazione colpita, proprio grazie alla prevenzione ed alle novita` terapeutiche che sviluppa la ricerca. La UOC Senologia, diretta dal Dr. Luciano Palladino, nell’ambito dell’open day, effettuerà visite senologiche ed ecografie mammarie gratuite presso gli ambulatori di senologia del Presidio Ospedaliero “Rummo” di Benevento e del Presidio Ospedaliero “Sant’Alfonso Maria dè Liguori” di S.Agata dei Goti.

L’iniziativa si svolgerà dalle ore 8.30 alle 13.00 presso gli ambulatori di senologia ubicati al primo piano del Padiglione “Rummo” in Benevento e presso gli ambulatori di senologia ubicati al secondo piano del P.O. “S.Alfonso Maria de Liguori” in Sant’Agata dei Goti (Bn).

“La prevenzione è fondamentale per le donne di tutte le età e bisogna controllarsi più spesso e con metodo. La prevenzione è sempre la migliore arma a nostra disposizione nella lotta ai tumori, per questo motivo, di concerto con i medici dell’UOC Senologia, abbiamo deciso di aderire al mese della prevenzione oncologica, un modo per essere sempre più vicini e utili alle donne, ai cittadini”- afferma il Direttore Generale Maria Morgante.