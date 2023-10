Al Liceo Rummo tra Esercito e Sport Incontro con gli studenti per promuovere valori universali di socialità e sport e inclusione

Si è svolto presso il Liceo Rummo di Benevento l’incontro con gli studenti del Liceo Sportivo denominato “Esercito e Sport” promosso dal Corpo dei Bersaglieri “Brigata Garibaldi” di Caserta e dal Dipartimento di Scienze Motorie del Liceo. L’incontro è stato presenziato con il Maggiore De Vita che oltre alla presentazione di tutto l’organizzazione della Caserma Brigata Garibaldi e delle varie opportunità di lavoro che offre l’esercito, ha poi parlato del progetto “Flik Flok”, evento sociale, sportivo che promuove i valori universali dello sport, socialità, inclusione e arte. L’evento organizzato dall’Esercito Italiano, patrocinato dal MIUR, la Brigata Bersaglieri GARIBALDI (che assocerà ad essa anche un evento di natura istituzionale), il CONI, la FIDAL, il Comune di Caserta le scuole di diverso ordine e grado ed altri Enti e Associazioni pubbliche e private, e sarà integrata nelle celebrazioni dei 250 anni della scomparsa dell’architetto Luigi Vanvitelli, che vedranno, per l’occasione altre attività sviluppate in sinergia sul territorio di Caserta. Il Liceo Sportivo Rummo di Benevento sarà presente all’evento con uno stand di rappresentanza e studenti del liceo per le varie competizioni. L’iniziativa prevede due giorni di spettacoli musica e sport in piazza Carlo di Borbone dinanzi La Reggia dove sarà allestito un grande villaggio. Tre le competizioni in programma: La gara podistica dei 10 km, valida quale campionato regionale individuale e di società master su strada, è l’evento agonistico della XX edizione della Flik Flok tra storia, arte e cultura. La passeggiata ludico motoria a passo libero sui 5 km costituisce un imperdibile momento di socialità in cui promuoviamo i valori dello Sport e le meraviglie del territorio.