"Fondi città non siano dati solo in base agli abitanti ma anche all'estensione" Sindaco di Benevento, Mastella a tutto campo durante l'inaugurazione di tre nuove strade e civici

Numeri civici indispensabili per i cittadini, parcheggio per universitari e fondi per la città che dovrebbero essere elargiti dal governo non in base al numero degli abitanti bensì anche per estensione di un territorio. Sono gli argomenti toccati questa mattina dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, durante la presentazione della nuova toponomastica e di centinia di nuovi numeri civici installati nelle contrade a Nord di Benevento.

Manifestazione d'inaugurazione di tre nuove strade, ove è stata apposta la numerazione civica, ovvero: via Molise, via Fasanella e via Masseria Olivola. Ed è proprio nei pressi della chiesa Santa Maria de' Olivola che il sindaco ha incontrato i cittadini.

Dopo i saluti dell'assessore con delega alla Toponomastica, Molly Chiusolo che ha evidenziato il lavoro fin qui svolto per dare un “indirizzo certo a tutte le famiglie delle contrade”, e della consigliera delegata alle Contrade, Loredana Iannelli che ha invece evidenziato “l'impegno dell'amministrazione Mastella affinchè si completi la toponomastica e ringraziato i cittadini per la collaborazione”, Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha rimarcato l'importanza dei numeri civici: “E' una cosa importante, innanzitutto per facilitare i soccorsi in caso di necessità, poi anche per essere identificati grazie al servizio messo a disposizione da Google. Contrade che da troppo tempo attendevano una toponomastica certa”.

Il Comune di Benevento ha nstallato 1.416 numeri civici che si aggiungono ai 5mila già inseriti per un'area di 30 chilometri quadrati e 41 aree cosiddette di circolazione.

Prima di scoprire la targa di via Masseria Olivola, il primo cittadino ha annunciato che alla prossima assemblea dei sindaci: “chiederò di votare all'unanimità un documento con il quale si chiede che i fondi per gli Enti vengano assegnati non solo in base al numero degli abitanti, bensì anche per l'estensione. Benevento ha 130 chilometri quadrati di territorio, Napoli 119. Il capoluogo di regione riceve 300 milioni, io appena 3 milioni. Va necessariamente ripristinato un equilibrio per far tutto quello che chiedono e serve anche per i cittadini della nostra città”.

Occasione per intervenire anche sulla protesta degli studenti universitari dopo le multe ricevute per divieto di sosta. Ora gli studenti chiedono l'apertura del parcheggio di fronte alla Sea. Il sindaco Mastella ha rassicurato tutti facendo dapprima una precisazione: “Chi parcheggia in divieto e magari intralcia traffico ed eventuali mezzi di soccorso prende ovviamente la multa. Per i parcheggi per professori e studenti stiamo però accelerando” ha annunciato Mastella per la struttura di Rampa San Barbato. “Teniamo conto delle difficoltà e spero per fine anno arrivi l'ultimo controllo del ministero in modo da aprire l'intera struttura”.

E sull'arrivo del presidente della Regione, Vincenzo De Luca in città per la festa del Pd, Mastella precisa: “non sono stato invitato. Rapporto istituzionale è corretto e cordiale. Sul piano politico io continuo per la mia strada e per le prossime elezioni europee, regionali e quando ci saranno le Provinciali vado avanti. Sul piano politico lui (De Luca ndr) va per la sua strada, io per la mia”.