Domenica 15 ottobre la Seconda giornata della Prevenzione del tumore al seno Picco di prenotazioni all'iniziativa che si terrà lungo il corso Garibaldi, a Benevento

icco di prenotazioni per la Seconda giornata della Prevenzione incentrata sulle patologie oncologiche e croniche delle donne che abbiano superato i 50 anni, in programma domani 15 ottobre dalle 9 alle 13, lungo Corso Garibaldi, nei pressi dei giardinetti della Prefettura di Benevento.

Nel corso della mattinata saranno effettuate visite senologiche ed ecografie mammarie gratuite a cura del dottore Pasquale Zagarese.

L’iniziativa rientra nel Progetto “Terza Età –AnzianiAttivi, percorsi e strumenti per una vecchiaia attiva”, promosso dall'Associazione Il Tulipano Bianco, da Confeuro Sannio, con il patrocinio morale di Provincia e Comune di Benevento e in collaborazione con il Centro medico Morgagni e la Croce Rossa Italiana. Il Progetto si articola in una serie di azioni di prevenzione della salute, di supporto e vicinanza alla popolazione più anziana.

“Abbiamo superato ogni aspettativa per quanto riguarda il numero di visite prenotate - dichiara Salvatore D’Andrea, Presidente Confeuro Sannio-. Un dato che testimonia la necessità di iniziative di screening gratuito sul territorio. Domani cercheremo di soddisfare tutte le richieste, anche di chi non ha effettuato la prenotazione. Voglio ringraziare fin da ora il Dottore Zagarese e l’equipe medica e infermieristica per la disponibilità e il prezioso contributo”.