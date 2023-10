Dimensionamento: a Benevento il Comune convoca i dirigenti scolastici Farese, delegato all'istruzione: "Difendiamo tutte le autonomie ma cominciamo a ragionare sui tagli"

"I nuovi parametri dettati dal ministero dell'economia potrebbero determinare tagli per la rete scolastica del Sannio. Difendiamo tutte le autonomie scolastiche della città di Benevento e chiediamo di confermare tutti i sei istituti comprensivi attivi".

Il consigliere delegato all'istruzione Francesco Farese dettaglia l'obiettivo emerso dalla riunione convocata, questa mattina a Palazzo Mosti, dal sindaco Clemente Mastella con i dirigenti degli Istituti Comprensivi ed il dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, Sebastiano Pesce, proprio per affrontare il tema del dimensionamento della rete scolastica per il prossimo anno 2024/2025.

"Attendiamo anche l'esito del ricorso già presentato anche dalla Regione Campania contro questo decreto. E pur volendo difendere tutte le autonomie presenti abbiamo avviato un ragionamento nel caso in cui la linea del dimensionamento dovesse avanzare. Abbiamo scelto di farlo con i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi che conoscono e vivono quotidianamente questa realtà e. I riaggiorniamo anche a seguito del tavolo istituzionale indetto dalla Provincia per domani".