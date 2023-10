La Corale "Santa Maria di Costantinopoli" di Benevento a Pompei Dato solennità alla celebrazione voluta per i 150 anni dell’arrivo del Beato Bartolo Longo

Domenica scorsa la Corale della Parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli è stata protagonista nel Santuario della Madonna del Rosario di Pompei dove ha animato la Santa Messa con canti polifonici riscuotendo il plauso e l’apprezzamento dei numerosi pellegrini presenti e dei responsabili del Santuario. Il coro con i suoi circa trenta elementi, diretto da Antonella Micco con all’organo Tiziana Serafino, ha eseguito maestria e partecipazione, un programma di canti che hanno favorito la preghiera e il raccoglimento dei presenti e, in modo particolare, hanno dato solennità alla Celebrazione voluta per ricordare i 150 anni dell’arrivo del Beato Bartolo Longo nella valle di Pompei in questo Anno Giubilare Longhiano. Il cammino della Corale, iniziato nel Santuario della Madonna delle Grazie di Benevento, ora prevede l’animazione liturgica, domenica 5 novembre, presso il Santuario di Montevergine.