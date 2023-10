Comunità educante: lotta a dispersione scolastica e disagio giovanile Il bilancio ad un anno dalla firma del Protocollo d'intesa

“Disagio giovanile e lotta alla dispersione scolastica”, i temi al centro dell'attività svolta dalla comunità educante 'Insieme per Benevento' che ha presentato questa mattina a Palazzo Mosti il bilancio del lavoro portato avanti ad un anno dalla firma del Protocollo d'intesa con il Comune ed diversi enti e università: “Lavoro intenso e particolarmente complesso”, ha commentato Giuseppe Schipani, presidente dell'associazione 'Io X Benevento' che ha poi spiegato: “Siamo partiti da una ricerca di contesto per capire la situazione che vive il nostro territorio in termini di dispersione scolastica e povertà educativa, ma ci siamo resi conto che sono gli effetti di un problema molto più grande come il disagio giovanile”.

Di qui il coinvolgimento anche delle scuole a cui “sono stati somministrate delle schede di rilevazione per capire la presenza del fenomeno sul territorio”. Iniziativa a cui sono seguite “una serie di attività a partire dal centro di ascolto per i giovani, con attenzione a chi ha abbandonato la scuola nonché ai neet: coloro che non studiano e non lavorano”.

Dispersione scolastica e disagio giovanile

Un impegno che “prevede una serie di proposte progettuali” e che come detto che vede in campo anche il Comune, tra i firmatari del Protocollo d'intesa. Presente in conferenza, infatti, anche Francesco Farese, delegato all'Istruzione: “Diversi enti impegnati in una missione comune, quale la lotta alla dispersione scolastica. E ritengo che questo possa essere un esperimento, un primo passo, che potrà andare avanti con la volontà di accompagnare tutti i soggetti coinvolti in questo percorso che possa condurre anche a nuove esperienze più impattanti sul territorio”.