Giovani e imprese a confronto grazie al Career Day dell'Unisannio Contatto diretto con le aziende, di presentare propri curriculum e di svolgere colloqui conoscitivi

Presso il Chiostro di Palazzo San Domenico, l'Università del Sannio ha ospitato il Career Day 2023, un evento atteso da studenti, laureati e aziende di rilevanza nazionale e internazionale.

La giornata dell’occupazione ha visto la partecipazione di cinquanta aziende che hanno messo a disposizione ben cinquecento posizioni lavorative aperte, offrendo agli studenti e ai laureati una vasta gamma di opportunità di carriera in vari settori, che spaziano dalla tecnologia alla finanza, passando per la logistica. Il Career Day si è confermato così un'importante finestra sul mondo del lavoro, un'occasione unica per giovani professionisti in erba di entrare in contatto diretto con le aziende, presentare i propri curriculum e svolgere colloqui conoscitivi.

Il rettore dell'Università del Sannio Gerardo Canfora ha sottolineato: "Il Career Day rappresenta ormai un appuntamento imprescindibile per i nostri giovani. Questo evento costituisce una piattaforma eccezionale per far dialogare le aziende e i talenti emergenti. Ogni anno, assistiamo a una crescita notevole, come dimostra la presenza di cinquanta aziende e l'offerta di circa cinquecento opportunità lavorative in diversi settori. Dall'ambito tecnologico a quello finanziario, e non solo, questa iniziativa offre ai nostri studenti una vera e propria opportunità per costruire un futuro lavorativo sul territorio. Vogliamo garantire ai giovani la libertà di scegliere il proprio destino professionale, evitando che si sentano costretti a cercare opportunità altrove".

L’orientamento in uscita in casa UNISANNIO è un’attività fondamentale che consente agli studenti e alle studentesse di esplorare, riflettere sulle proprie passioni e tradurle in un percorso di carriera soddisfacente.