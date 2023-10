Ristori Napoli-Bari: venerdì summit in Regione Incontro a Napoli con Cascone, Errico e i sindaci

“Al fine di condividere i criteri per la strutturazione del programma per il completamento, il riammagliamento e la rifunzionalizzazione delle infrastrutture per la Mobilità interferite dal corridoio ferroviario AV/AC Napoli-Bari, l’On. Luca Cascone, Presidente della IV Commissione Consiliare permanente Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti della Regione Campania ha convocato un incontro per venerdì 20 ottobre alle ore 11.30 in Regione Campania per la definizione dell’iter procedurale che porterà all’erogazione dei fondi per le compensazioni ai Comuni interessati”. Ad annunciarlo è Fernando Errico delegato dal presidente Vincenzo De Luca a rappresentarlo ai tavoli e alle riunioni tecniche per gli aspetti inerenti la realizzazione della linea di alta velocità Napoli/Bari con riferimento alle opere infrastrutturali, ai progetti di sviluppo e riqualificazione dei territori interessati ricadenti nel Sannio e ai connessi Accordi di programma con gli enti competenti. “Ringrazio Luca Cascone per aver convocato questa riunione importante attesa dai territori e che ci vedrà al tavolo anche con il collega Francesco Todisco e i sindaci della tratta Frasso Telesino- Vitulano e i sindaci della Tratta Apice - Orsara . In questi mesi ho tenuto diversi incontri con i sindaci, con l’amico Cascone, RFI e altri attori istituzionali territoriali dove tutti insieme abbiamo chiesto al Governo lo sblocco dei Fondi di Sviluppo e Coesione per avviare appunto i pagamenti dei ristori alle comunità attraversate da questa grande opera. Ristori che serviranno a finanziare lavori che interessano il territorio ed opere utili alla collettività. Credo che stavolta - conclude Fernando Errico - siamo ad un passo dalla soluzione definitiva”.