Alimentazione e buon cibo, nel Sannio il confronto dell'Anpa Campania L'iniziativa con i vertici regionali e nazionali dell'associazione al Centro La Pace

“L'alimentazione tra salute e buon cibo”, il tema al centro del confronto al Centro La Pace di Benevento promosso dall'Anpa Campania. Questa mattina l'evento nel capoluogo sannita con i vertici regionali e nazionali dell'associazione pensionati della Confagricoltura alla presenza di esperti, istituzioni e esponenti del settore.

A portare i saluti all'assemblea anche l'arcivescovo di Benevento, monsignor Felice Accrocca che parlando alla platea si è soffermato sul concetto di “pazienza”. Tema centrale in agricoltura: come il rispetto dei tempi e delle stagioni.

A ricordare la vocazione agricola del territorio sannita l'assessore alle Attività produttive, Luigi Ambrosone “si parla di prodotti importantissimi”, quindi la necessità di trasferire soprattutto alle giovani generazioni “l'importanza ed i giusti motivi del mangiar sano e coniugarli con le eccellenze del nostro territorio”.

“Porre l'attenzione sulla sana nutrizione e la qualità degli alimenti ci responsabilizza come agricoltori a fare sempre meglio e sempre di più”, ha commentato a margine dell'incontro Antonio Casazza, presidente Confagricoltura Benevento.

Presente all'evento, come detto, anche il presidente di Confagricoltura Campania, Fabrizio Marzano: “Parlare di alimentazione in questa riunione in cui i nostri pensionati sono protagonisti mi sembra straordinario. Noi siamo quello che mangiamo”.

Dal Sannio inoltre l'appello del segretario nazionale Anpa Confagricoltura per la legge sulla non autosufficienza: “Ci sono 4milioni in Italia di non autosufficienti, ci sono anche gli over 65 - ha spiegato Angelo Santori – segretario nazionale Anpa- in tutto sono dieci milioni di persone che attendono questa legge perché ci sono i parenti, in alcuni casi i caregiver. Chiediamo che ci sia attenzione all'avvio della legge sulla non autosufficienza”.