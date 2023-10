Parcheggi, Unisannio: convenzione per sosta mega parcheggio e strisce blu Ecco come e chi potrà accedere alle agevolazioni

“Parcheggi agevolati per gli studenti Unisannio in convenzione con Trotta Bus Services”. Ad annunciarlo l'ateneo sannita che, dopo i diversi interventi e le proteste degli studenti per le difficoltà registrate, annuncia sui social l'iniziativa in collaborazione con Trotta Bus Services spa che “renderà la tua vita più semplice”.

“Abbiamo reso disponibili 100 abbonamenti annuali per l'utilizzo del mega parcheggio di via del Pomerio, situato nei pressi dell’Arco di Traiano. Inoltre, abbiamo messo a disposizione 150 abbonamenti annuali per la sosta sulle strisce blu, in tutta la città di Benevento”, spiega ancora l'Università.

Parcheggi per studenti Unisannio

Di seguito le indicazioni pubblicate dall'ateneo per accedere all'agevolazione: “Per i 100 abbonamenti annuali il parcheggio si trova nei pressi dell’Arco di Traiano, a soli 300 metri dalla sede dell’Ateneo di Sant’Agostino. L’abbonamento ha inizio il 15.10.2023 e termina il 14.10.2024. I costi dell’abbonamento sono a carico dell’Ateneo e, per una quota minima di 60,00 €, a carico degli studenti. La sosta è consentita, dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle ore 22 con esclusione dei giorni festivi e delle domeniche. Ogni studente ha un suo stallo di sosta riservato e ad uso esclusivo. Per i 150 abbonamenti annuali per la sosta sugli stalli (cosiddette strisce blu), gli stessi avranno durata di nove mesi con decorrenza 01/11/2023 e fino al 31.07.2024, con costo a carico dell’Ateneo e, per una quota minima di 76,50 euro a carico degli studenti. La sosta è consentita, dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 20 con esclusione dei giorni festivi e delle domeniche”.

Mega parcheggio e strisce blu: voucher Unisannio

Dall'Ateneo viene inoltre precisato che "i contratti di abbonamento saranno sottoscritti dall'azienda presso il suo sportello in via del Pomerio in Benevento, dopo che i beneficiari avranno consegnato voucher fornito da Unisannio, copia di documento di riconoscimento, copia del libretto di circolazione del veicolo prescelto, di cui il beneficiario darà prova di essere proprietario o utilizzatore”.