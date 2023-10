Terminal bus nel piazzale Coni. Sindacati: serve tavolo collegiale con aziende Vertice tra Cgil, Cisl e Uil Trasporti con il Comune per la struttura provvisoria

Favorevoli all'idea di delocalizzare provvisoriamente il Terminal dei Bus di Benevento nel piazzale del Coni, al Rione Libertà, ma serve istituire un tavolo collegiale con tutte le parti interessate (lavoratori, aziende e Comune) per valutare ogni possibile soluzione che possa mitigare le probabili ricadute sui lavoratori.

E' quanto emerso al termine della riunione che si è svolta oggi tra i sindacati Cgil, Cisl e Uil del comparto Trasporti, l'assessore comunale ai Trasporti, Luigi Ambrosone e il presidente della commissione Mobilità, Albuino Greco. Presenti invece per i sindacati: Giuseppe Anzalone, Giuseppe Caruso e Ivano Iacoviello per la Filt-Cgil; Mario Rossi, Pierluigi Spagnuolo per la Fit-Cisl e Cosimo Pagliuca, Mario Del Prete e Carlo Rapuano per la Uil Trasporti.

Al centro dell'incontro, convocato dall'assessore Ambrosone, la delocalizzazione del terminal bus di piazzale Venanzio Vari a causa degli imminenti lavori per la costruzione di un parcheggio multipiano.

Il progetto dle Comune prevede di spostare il Terminal degli autobus extraurbani definitivamente nell'area a ridosso della Stazione ferroviaria Centrale dove dovrà essere costruito il terminal internodale e di scambio tra trasporto provinciale e cittadino. Nel frattempo, però, da qualche settimana si discute dove delocalizzare in maniera immediata l'attuale terminal. Per lora l'area individuata è quella del parcheggio del Coni.

Ipotesi accolta favorevolmente dai sindacati che però hanno chiesto al Comune un tavolo congiunto anche e soprattutto con le aziende per discutere e valutare ogni possibile soluzione che possa attutire ricadute negative sui lavoratori del trasporto pubblico locale, cittadinanza e utenza.