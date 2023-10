Marcella De Vizia alla tappa campana del Women in Charge on Tour Il medico sannita a Salerno per l'evento nazionale dedicato alla leadership al femminile

La dottoressa sannita Marcella De Vizia, a capo del Gruppo De Vizia Sanità, protagonista della tappa salernitana del Comitato Scientifico del Women in Charge on Tour – leadership al femminile, un evento nazionale che ha come obiettivo il confronto analizzando la crescita professionale della Donna nel mondo del lavoro, e la promozione, lo sviluppo, e la valorizzazione delle competenze del management aziendale e dell’imprenditoria femminile, inclusiva ad ogni livello.

Nell’aula Gabriele De Rosa, dell’Università di Salerno, a Fisciano, si è dispiegata la piattaforma di networking in cui si sono condivise le esperienze. “Più voci per dare fiato a storie diverse condividendo esperienze e modelli di pensiero tra docenti, studiose, professoresse, imprenditrici, sportive. Si è narrata la propria esperienza, si è appreso da quella delle altre”.

La dottoressa De Vizia ha catturato l’attenzione dell'aula universitaria svelando la propria storia, in un racconto personale e commovente: “Dai primi passi da medico anestesista e rianimatore, nel Nord Italia, alla decisione di ritornare al Sud, per dirigere le aziende di famiglie e affiancare una visione diversa alle strategie imprenditoriali paterne. Quel padre, il dottor Antonio De Vizia, stratega della sanità privata campana, che ha creduto in lei e che l’ha fatta crescere permettendole di sbagliare senza mai negarle fiducia”.

Oggi, la dottoressa De Vizia è “a capo delle aziende di famiglia ed è per suo merito che il Sannio può vantare il primo centro di Radioterapia privata convenzionata, nella cura del paziente oncologico. Ancora per merito suo, un progetto polifunzionale d’accoglienza, all’interno della casa di Cura Gepos di Telese per le donne e per i loro bambini, vittime di violenza”.

“Ecco in cosa ho creduto: la cura per gli altri, l’attenzione verso la sofferenza, la fragilità, l’attenzione a preservare la dignità sempre e comunque, fino alla fine, la cura verso le donne, nella malattia, nella violenza, nel dare la vita. Crediamo in noi stesse e nella rete come quella di Women in Charge perché insieme possiamo fare la differenza. Voglio ringraziare tutte le donne che fanno parte della mia vita, a partire da mia madre e le mie sorelle, le mie nonne, le mie amiche ma soprattutto quelle che lavorano con me: da loro apprendo, loro mi danno la forza”.