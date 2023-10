Guardia di finanza: concluso corso formazione Blsd e primo intervento Il percorso formativo realizzato con la Croce rossa di Benevento

Si è svolta questa mattina presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento l’ultima sessione, in presenza, del corso di formazione sulle pratiche rianimatorie e disostruttive “BLSD” (Basic Life Support - Early Defibrillation) per operatori non sanitari, rivolto a 60 militari in servizio presso i Reparti dipendenti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento.

L’attività si inserisce nelle più ampie iniziative che il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento pone in essere a favore del proprio personale nell’ambito delle attività di “assistenza e protezione sociale”. L’iniziativa è nata grazie ad un'intesa istituzionale tra il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento ed il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di Benevento.

Il Corso, nel suo complesso, è stato articolato su quattro sessioni sia teoriche che pratiche, ognuna della durata di cinque ore, con l’obiettivo di garantire la formazione di 60 finanzieri che così saranno in grado, nei casi di emergenza e in assenza di personale medico o infermieristico, di prestare un primo soccorso adeguato. In particolare, le lezioni hanno consentito agli uomini delle fiamme gialle sannite di essere messi in condizioni di acquisire tutte le nozioni sull’utilizzo corretto del defibrillatore semiautomatico, del settaggio dell’apparecchio, fino alla disposizione delle piastre sul corpo della persona in arresto cardiaco ed, altresì, sulla pratica della rianimazione cardio-polmonare e sulla tecnica per la disostruzione delle vie aeree.

“Un plauso va agli esperti e qualificati operatori e formatori del Comitato Provinciale Croce Rossa Italiana di Benevento, che hanno sapientemente illustrato le procedure e manovre da adottare nelle situazioni di primo soccorso, nonché i casi in cui è necessario l’utilizzo dei defibrillatori in dotazione presso le caserme del Corpo o di quelli equipaggiati nelle autovetture impiegate nel servizio di pubblica utilità 117”.

A conclusione dell’attività addestrativa, il Comandante Provinciale di Benevento, colonnello Eugenio Bua ha ringraziato il Presidente della Croce Rossa Italiana,Giovanni De Michele, nonché a tutto il personale sanitario formatore intervenuto, per la “disponibilità e professionalità mostrata nello svolgimento del corso, auspicando la continuità della collaborazione tra la Guardia di Finanza e la Croce Rossa di Benevento”.