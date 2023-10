Asl Bn: si inaugura il Cribban, centro di eccellenza per la biosicurezza Martedì a Montesarchio la nuova struttura dell'azienda sanitaria di Benevento

Martedì, 24 ottobre alle ore 11, in via Ignazio Silone a Montesarchio, si aprirà un nuovo capitolo nella tutela del benessere animale e nella promozione della biosicurezza negli allevamenti zootecnici, con l'inaugurazione del C.Ri.B.B.A.M. di Benevento, il Centro di Riferimento Regionale per la Biosicurezza, il Benessere Animale ed il contrasto al Maltrattamento.

“Sono lieto di presentare questa nuova attività, - dichiara il direttore generale dell’ASL, Gennaro Volpe - frutto di un partenariato fortemente voluto dalla Regione Campania che ci vede direttamente coinvolti, come Asl BN, per svolgere attività correlate alla biosicurezza degli allevamenti zootecnici ed alla tutela del benessere animale, alla prevenzione del maltrattamento ed al contrasto ai reati a danno degli animali. Il C.Ri.B.B.A.M. sarà lo strumento di supporto dei servizi territoriali delle AASSLL di tutta la Regione. Profonderemo - conclude il DG - tutto l’impegno necessario perché la sicurezza della filiera alimentare è direttamente connessa al benessere degli animali.”

All'inaugurazione del C.Ri.B.B.A.M. saranno presenti i rappresentanti regionali, i vertici delle Istituzioni, le forze dell'ordine e tutte le autorità locali, per contribuire ad un momento di grande importanza.