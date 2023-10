Dimensionamento scolastico, Farese: obiettivo preservare tutte le autonomie Il delegato all'Istruzione assicura: prosegue confronto sul tema

Dimensionamento scolastico? “Il nostro obiettivo è riuscire a preservare tutte le autonomie esistenti sul territorio”. Ad assicurarlo Francesco Farese, delegato all'Istruzione per il Comune di Benevento che in vista del nuovo piano ribadisce attenzione per questo tema, ormai da settimane al centro del dibattito e il confronto con i dirigenti scolastici.

“La scuola è presidio non soltanto culturale, d'istruzione, ma anche presidio di legalità, riferimento sociale e quindi difendere le autonomie significa difendere questo presidio sui territori”, commenta l'esponente dell'amministrazione comunale con delegato al settore.

“Abbiamo comunque avviato un ragionamento per formulare eventuali ipotesi qualora dovesse proseguire questo percorso”, chiarisce ancora Farese che ribadisce: “La preoccupazione legata a eventuali tagli delle autonomie sul territorio, ma soprattutto nell'ipotesi in cui dovesse esserci questo taglio anche alle modalità con cui verranno riorganizzati i servizi, su questo saremo vigili”.

Un argomento, come annunciato nei giorni scorsi, che sarà al centro di una nuova riunione convocata dal presidente Lombardi con i sindaci della provincia sannita e prevista per martedì prossimo alla Rocca dei Rettori.