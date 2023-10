Operazione in Valle Caudina, Libera: serve azione comune "Necessario creare argini culturali contro mafie, corruzione e malaffare"

"Esprimiamo profonda gratitudine alla Magistratura ed all’Arma dei Carabinieri per l’importante operazione di ieri mattina nella Valle Caudina".

Così il coordinamento di Libera Benevento che prosegue "Dobbiamo tutti insieme reagire.

Liberare la Valle Caudina dalla camorra è un dovere di tutti, non è solo compito della Magistratura e delle Forze dell’Ordine. Bisogna chiamare in adunata tutti: associazioni, organizzazioni, scuole, parrocchie e istituzioni. Quando si parla di sicurezza bisogna farlo in modo analitico e completo. Non è solo questione di apparente tranquillità urbana, che certamente è un valore importante e fondamentale per la pacifica quotidianità.

Dopodiché occorre avere uno sguardo più in profondità, proprio per salvaguardare quella tranquillità quotidiana che, bisogna dirlo, non è patrimonio di tutta la provincia Sannita.

Bisogna parlarne di mafie, di corruzione e malaffare, per creare innanzi tutto argini culturali, per una coscienza collettiva consapevole e critica.

La criminalità organizzata, anche quella Sannita, per operare necessita di complicità esterne".