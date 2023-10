Nuovo Presidio Slow Food in Campania: il grano marzellina Tipico di San Bartolomeo in Galdo

Nuovo presidio Slow Food in Campania: si tratta del grano marzellina, una varietà di grano duro coltivata a oltre 500 metri di quota nelle province di Avellino e Benevento . Cinque i produttori coinvolti. La marzellina, detta anche verminia, è una varietà di grano duro storicamente coltivata sulle montagne dell'Appennino campano. Pianta rustica, perfettamente adattata ad altitudini superiori ai 500 metri e capace di arrivare oltre ai mille, ha un apparato radicale forte e ben sviluppato, paglia bianca e corta, spiga compatta e fortemente aristata, seme lungo e acuminato. In passato, il centro principale della produzione era San Bartolomeo in Galdo, nel Beneventano, dove fino all'inizio del '900 gli agricoltori destinavano alla sua coltivazione circa un terzo della superficie complessiva a grano, e non solo per via delle sue qualità organolettiche: poteva infatti essere seminata tra febbraio e marzo. Dalla metà del secolo scorso è però stata messa da parte, sostituita da varietà che garantivano rese maggiori. In alcuni terreni, perlopiù piccoli appezzamenti destinati alla produzione di farina per il consumo familiare, la marzellina è comunque rimasta, ponendo così le basi per il suo recupero.

"La marzellina è poco esigente in azoto, fosforo e potassio - aggiunge Leonardo Roberti, referente dei cinque produttori che aderiscono al Presidio per complessivi 30 ettari - e perciò ben si sposa con le tecniche di coltivazione biologiche". Il disciplinare di produzione consente esclusivamente la concimazione organica. La raccolta avviene normalmente nel mese di agosto, ma può protrarsi fino ai primi giorni di settembre. «Le rese del grano marzellina sono inferiori alle varietà moderne - ammette Roberti - Parliamo di 2,5 tonnellate per ettaro rispetto alle classiche quattro".