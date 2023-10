Navette per il cimitero: ecco tutte le disposizioni del Comune di Benevento Gli orari del servizio in occasione delle festività



Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone rendono noto che nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre, in occasione dei giorni legati alla ricorrenza della Commemorazione dei Defunti, è istituito il servizio navetta da e per il cimitero comunale di Benevento.

Saranno due i punti-capolinea: uno lungo via Vittime di Nassiriya in prossimità dell'ingresso carrabile al parcheggio di via del Pomerio e un secondo a piazza Risorgimento.

Il servizio navetta sarà eseguito mediante l'impiego di 8 autobus con botteghini per la vendita dei ticket allocati in prossimità di ambedue i capolinea. L'orario di svolgimento del servizio è dalle ore 7 alle 18.30. Sempre nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre, è eccezionalmente ridotto a 1 euro il prezzo per l’accesso al parcheggio di via Del Pomerio.