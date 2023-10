Eclissi di Luna: telescopi in strada a Benevento La proposta promossa per domani sera dall'osservatorio astronomico del Sannio

Domani, sabato 28 ottobre, si verificherà un’eclissi parziale di Luna visibile dall’Europa, dall’Africa e da gran parte dell’Asia. Per tale occasione l’Osservatorio Astronomico del Sannio organizzerà delle postazioni con telescopi

presso l’area pedonale antistante la Camera di Commercio di Benevento.

L’astronomo Antonio Pepe, direttore dell’Osservatorio e professore di Fisica presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Telesi@, permetterà agli studenti e ai cittadini l’osservazione diretta sia dell’eclissi lunare sia del meraviglioso pianeta Saturno.

Gli orari indicativi delle fasi principali dell’evento sono i seguenti:

– inizio penombra: ore 20:01

– inizio ombra ore: 21:36

– massimo ombra: ore 22:15

– fine ombra: ore 22:53.

I telescopi saranno attivi già dalle ore 19, 00.

Durante il massino dell’eclissi il nostro satellite naturale si troverà ad una distanza di circa 370000 km e il suo disco sarà oscurato dall’ombra della Terra per circa il 12%. La prossima eclissi parziale di Luna visibile dall’Italia avverrà il 18 settembre 2024, mentre per assistere ad una di tipo totale dovremo attendere il 7 settembre 2025.

L’evento astronomico è patrocinato dal Comune di Benevento.