Tensioni in carcere a Benevento: Rubano in visita a Capodimonte Il direttore Marcello: problemi quotidiani, nessuna rivolta

Si dice “tranquillizzato” dal confronto e pronto a farsi portavoce presso gli organi di Governo delle esigenze della casa circondariale dci contrada Capodimonte a Benevento.

Questa mattina il deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano ha incontrato il direttore del carcere Gianfranco Marcello. Un confronto all'indomani di una denuncia forte dei sindacati di polizia penitenziaria che si dicevano preoccupati per i momenti di tensione avvenuti presso la struttura.

“In carcere le difficoltà non mancano mai sono pane quotidiano ma abbiamo un personale molto professionale, purtroppo di età media elevata, che riesce a fronteggiarle. Rivolte non ce ne sono state e chi ha fatto quelle dichiarazioni se ne assumerà la responsabilità”. Chiarisce invece sull'accaduto il direttore Marcello.

“C'è un'oggettiva difficoltà, generalizzata in molti settori della pubblica amministrazione, data dal blocco delle assunzioni. Chiaramente l'età media troppo elevata per la polizia è un dato pesante. Vi facciamo fronte, però, grazie ad un lavoro di squadra che ci consente di affrontare meglio le difficoltà” aggiunge parlando poi di una struttura che ospita, tra i suoi 390 detenuti, molti sottoposti ad un regime di alta sicurezza.

“Rappresentano i tre quarti del reparto maschile – conferma Marcello – provenienti da organizzazioni di criminalità organizzata e spesso da altre regioni d'Italia”.

Dunque una situazione molto impegnativa.

“Dal confronto con la direzione è emersa una gestione serena – ha evidenziato invece Rubano-. Sono qui per verificare le condizioni di vita dei detenuti ma anche per mantenere alta una forma di collaborazione sinergica con la direzione ed il personale perché è fondamentale il rapporto tra istituzione parlamentare e istituti di pena. In ogni caso rappresenterò ed evidenzierò anche le segnalazioni che mi sono arrivate per meglio integrare l'azione amministrativa che questa direzione svolge al viceministro della giustizia Sisto che è già stato qui e che tornerà presto a Benevento”.