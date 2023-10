Gli studenti dell'Alberti in visita alla Rocca dei Rettori Scopo delle visite l’approfondimento della storia del territorio attraverso i monumenti

Le classi sono 3A AFM, 3B WEB Marketing, 3° Forense dell’Istituto di Istruzione Superiore “Alberti” di Benevento, accompagnati rispettivamente dalle Prof.sse Silvia Mastrovito, Silvia Iannelli e Anna Maria Ambra hanno visitato, in tappe diverse, la Rocca dei Rettori e la Rete Museale della Provincia di Benevento nell’ambito di un programma di offerta formativa.

Scopo delle visite l’approfondimento della conoscenza della storia del territorio attraverso i monumenti e le emergenze storiche, artistiche, culturali e monumentali.

In particolare gli studenti hanno avuto modo di riflettere sul fatto che anche i monumenti sotto casa, rispetto ai quali spesso si lanciano solo sguardi distratti, “parlano” a loro modo ed offrono alle persone che vogliono ascoltare “messaggi” o “storie” interessanti e affascinanti. Come appunto fa, ad esempio, la Rocca dei Rettori, il complesso

monumentale sulla collina che domina la Città che fin dai tempi dei Sanniti aveva un interesse strategico-militare, cui si aggiunsero nel corso dei secoli con i Romani, con i Longobardi e poi con i Pontifici ancora altre funzioni.

Il programma di approfondimento ha suscitato l’interesse degli studenti in particolare quando hanno potuto ricostruire i tasselli della storia locale rispetto ai luoghi da loro stessi più frequentati e che hanno assunto dunque una "luce" diversa.