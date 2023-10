Forze armate: varato il dispositivo del traffico 4 novembre: chiusure traffico e zone rimozione coatta in varie aree della città

In occasione della tradizionale festa in onore delle Forze Armate, in programma sabato 4 novembre, verrà attuato il seguente dispositivo del traffico:

installazione del divieto di sosta con tabellina esplicativa “zona rimozione coatta”, dalle ore 7:00 a fine manifestazione, in piazza IV Novembre, via del Sole, piazza Castello e su entrambi i lati di viale Atlantici nel tratto compreso dall’incrocio via Perasso – piazza Castello all’incrocio con via XXIV Maggio;

chiusura al traffico veicolare, dalle ore 9:00 (o non appena se ne presenti la necessità) a fine manifestazione, delle seguenti viabilità: piazza IV Novembre, piazza Castello, viale Atlantici fino all’incrocio con via XXIV Maggio, via del Sole, viale dei Rettori, incrocio con via Pertini e via Annunziata (tratto da via S. Borgia a piazza Castello).