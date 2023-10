Festa di Halloween. Sold Out per "Fuga dal tempio di Iside" Lombardi: "Compolimenti a Sannio Europa: attività va riproposta per accontentare tutti"

E’ “sold out” per la “Fuga dal Tempio di Iside”, l’iniziativa in programma per domani, in occasione della festa di Halloween, presso la Sezione Egizia del Museo del Sannio di Benevento, riservata ai bambini dai 6 agli 11 anni.

Lo rende noto il Presidente della Provincia di Benevento, dott. Nino Lombardi.

Complimentandosi con “Sannio Europa” (Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale), di cui è amministratore unico l’avv. Giuseppe Sauchella, che ha organizzato l’evento denominato “Halloween al Museo”, Lombardi aggiunge: “Considerati il successo per l’iniziativa e la grande richiesta pervenuta, l’attività verrà riproposta nei prossimi giorni in modo da accontentare tutti”.