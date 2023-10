Alloggi Capodimonte, Sicet: "Svolta storica: lunedì data importante" Iovini: "20 famiglie potranno usufruire del proprio alloggio"

Dopo tanto lavoro e dopo una infinità di incontri, si conclude positivamente la vicenda degli assegnatari dei 20 alloggi sottotetto situati in Benevento zona Capodimonte.

Il risultato, sebbene raggiunto dopo diversi anni di continui confronti con il Comune di Benevento, Acer ed Organizzazioni Sindacali degli inquilini, è di grandissima importanza e finalmente 20 famiglie potranno fruire del proprio alloggio assegnato in base alla graduatoria di assegnazione, in attuazione del principio Costituzionale del diritto alla casa.

Il Segretario Territoriale del Sicet Cisl IrpiniaSannio, Stefano Iovini, si dichiara soddisfatto e contento per il risultato raggiunto in sinergia con l’Amministrazione Mastella e con i vertici di Acer Benevento, nonché con la Cisl IrpiniaSannio, nella persona del Segretario Generale Fernando Vecchione, che ha saputo intercedere presso i livelli Regionali per la individuazione di percorsi atti allo sblocco dei fondi regionali.



Tale risultato è la dimostrazione di quanto importante sia il lavoro tra Istituzioni e Organizzazioni di rappresentanza. Il dialogo continuo con il Sindaco Clemente Mastella, con l’Assessore alle Politiche Abitative Molly Chiusolo e con la Dirigenza dell’Acer Benevento nella persona della Dott.ssa Ilenia Baldi, è l’esempio di quanto sia possibile realizzare

ogni progetto anche quando lo stesso lo si reputa irrealizzabile. Per tale motivo lunedì 6 novembre sarà una data da dover memorizzare negli annali delle attività politiche di questa città, in quanto dimostrazione tangibile di un lavoro sinergico finalizzato a realizzare il “Bene Comune” anche attraverso l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare.