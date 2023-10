Istituzione museo egizio di Benevento: vertice in Provincia Incontro con la professoressa Pirelli alla Rocca dei Rettori

Per il Museo Egizio di Benevento, il Presidente della Provincia Nino Lombardi ha incontrato la docente Rosanna Pirelli dell’Università Orientale di Napoli per discutere ed approfondire i temi connessi al conseguimento

della piena valorizzazione del Tempio di Iside del capoluogo sannita. Dopo la visita, qualche settimana fa, di Evelina Christillin e di Christian Greco, rispettivamente Presidente e Direttore Generale del Museo egizio di

Torino, e dopo la visita del Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, il Presidente della Provincia Lombardi ha ricevuto, questa mattina, la professoressa Rosanna Pirelli dell'Università “L’Orientale” di Napoli, tra i

massimi esperti in Italia di egittologia, per discutere della creazione della Fondazione chiamata a gestire il percorso di nascita del Museo della Sezione Egizia del Museo Arcos.

All’incontro, presso la Rocca dei Rettori, erano presenti anche l’Assessore alla cultura del Comune capoluogo Antonella Tartaglia Polcini, il Professore dell’Unisannio Pierpaolo Forte, il professor Marcello Rotili, Direttore

scientifico del Museo del Sannio, i Dirigenti della Provincia Dott. Nicola Boccalone e l’Ing. Salvatore Minicozzi, e i responsabili della Società Sannio Europa che valorizza il patrimonio museale della Provincia.

Il Museo Egizio, progetto che il Presidente della Provincia Lombardi e il sindaco di Benevento Clemente Mastella sperano di concludere per la primavera del 2024, sarà un eccezionale volano per il turismo non solo del

Sannio ma anche dell’intera Regione Campania. Benevento che, dopo Roma, è la seconda città d'Italia più “egizia'", potrà avere un sito turistico di grande attrazione, una calamita per studiosi e visitatori di portata

globale. L’egittologa ha sottolineato l’unicità del patrimonio della città di Benevento, con i suoi obelischi e testimonianze importanti di matrice nilotica. Le istituzioni, dunque, sono a lavoro sia sul versante scientifico

quanto su quello del marketing culturale per portare avanti il progetto del Museo e di Benevento come capitale della cultura egizia nel Mezzogiorno.