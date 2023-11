Parcheggi: nuovi spazi tra via delle Puglie e Rampa San Barbato Una disposizione molto attesa dagli universitari di Benevento

Assecondando le richieste dell'Università degli Studi del Sannio il Comune di Benevento ha dato il via libera a 49 nuove postazioni di parcheggio libero su strisce bianche in Via delle Puglie e Rampa San Barbato.

“Sappiamo tutti quanto sia stato complicato trovare parcheggio in queste zone. Non possiamo dire che sia la soluzione definitiva, ma è sicuramente, insieme ai prezzi agevolati sulle strisce blu e al Megaparcheggio (in convenzione con Trotta bus), un altro passo decisivo nella giusta direzione” scrive l'ateneo sui social.

Un problema, quello dei parcheggi, molto sentito dagli universitari che lo avevano rimarcato anche in una recente protesta in piazza.