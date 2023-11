Benevento: parte il primo corso di operatore meccanico Venerdì presentazione con l'assessore regionale Filippelli e il presidente di Confindustria Vigorito

È organizzata per il prossimo venerdì 3 novembre, a partire dalle 10.30, presso la Sala Conferenza de il Centro per l’’impiego a via XXV luglio a Benevento, la presentazione del “Percorso di Istruzione e Formazione professionale di Operatore Meccanico con indirizzo in lavorazione meccanica per asportazione e deformazione” alla presenza dell’Assessore alla Formazione della Regione Campania, Armida Filippelli e del Presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito.

I percorsi di formazione e istruzione professionale IeFP sono dedicati ai ragazzi dai 14 ai 24 anni e hanno lo scopo di contrastare la dispersione scolastica, rafforzando il collegamento tra istruzione, formazione professionale e mondo del lavoro. Si assolve all’istruzione dell’obbligo imparando un lavoro e ottenendo una qualifica professionale direttamente spendibile nel mondo del lavoro in quanto si tratta di percorsi progettati con le aziende. In particolare il percorso scolastico e formativo IeFP Operatore Meccanico è il primo nel suo genere, nato grazie alla collaborazione strategica di Confindustria Benevento e Regione Campania ed attuato da un’agenzia specialistica che ha acquisito un’esperienza in questi corsi.

Al termine del percorso IeFP, secondo i dati delle precedenti edizioni, il 44% dei frequentanti lavora.

L’Iniziativa si inserisce tra i percorsi di istruzione e formazione professionale finanziati dalla Regione Campania con oltre 70 milioni nel triennio 2023/2026.

Il 3 novembre saranno presentate le opportunità offerte dal percorso formativo indirizzato alla figura di operatori meccanici, con uno specifico indirizzo sulle lavorazioni meccaniche, per asportazione e deformazione.

Il profilo specifico è stato definito sulla base delle esigenze delle aziende associate a Confindustria Benevento Sezione Manifattura, Impiantistica, Meccatronica, attraverso un processo di mappatura dei fabbisogni occupazionali e progettato con la Scuola La Tecnica.

Il programma dei lavori prevede: 10.30 saluti istituzionali; 10.40 introduzione ai lavori Clementina Donisi, Vicepresidente Confindustria Benevento e C.F.O. & HR Director di Cosmind srl; 10.50 presentazione del corso “operatore meccanico” a cura di Bruno Ascione - Scuola La Tecnica. Catia De Luca - Psicologa ed educatore – Responsabile del corso. Marina Mupo - già Dirigente scolastico – coordinatore del corso.

Alle 11.00 presentazione delle aziende aderenti: Car segnaletica srl, Cosmind srl, Idnamic Italia srl, Nashira hardmetals srl, Powerflex srl, Sapa spa.

Alle 11.50 le conclusioni affidate ad Armida Filippelli, Assessore alla formazione professionale della Regione Campania e Oreste Vigorito, Presidente Confindustria Benevento. I lavori saranno moderati da Anna Pezza, Direttore Confindustria Benevento.