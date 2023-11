2 Novembre a Benevento: messa al cimitero con l'arcivescovo Accrocca Questa mattina la celebrazione con le autorità civili e militari

A Benevento messa all’aperto davanti alla chiesa del cimitero comunale con dall'arcivescovo Felice Accrocca. Questa mattina, come da tradizione in occasione del 2 novembre, la celebrazione eucaristica a cui hanno partecipato anche le autorità civili e religiose.

Nelle parole dell'arcivescovo di Benevento un messaggio di fede, speranza e di inclusione: “Dio accoglie tutti. Valorizza tutto il bene a nostro favore. La speranza non delude. Che non venga a noi mai meno la speranza”.

Speranza come “fondamento anche nella nostra vita” per vivere “questa vita meglio che possibile”. Poi un appello per la Pace: “In questi giorni preghiamo per tutte le vittime di tutti i conflitti”.

Presenti questa mattina anche il vicesindaco Francesco De Pierro che ha portato i saluti del sindaco Mastella e rinnovato l'invito alla preghiera citando le parole di Sant'Agostino per sottolineare l'importanza di questa giornata in ricordo di tutti i defunti.

Cerimonia che si è conclusa con la deposizione di una corona d'allora nei pressi del Monumento ai Caduti.