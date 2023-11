Lavori ferroviari, via Paga chiusa nella notte tra mercoledì e giovedì 10 L'ordinanza del Comune che riguarda anche via Valfortore

A seguito dei lavori di risanamento della massicciata del binario unico che collega le stazioni di Benevento e Avellino, con apposita ordinanza dirigenziale è stato disposto che via Francesco Paga e via Valfortore verranno chiuse al traffico in corrispondenza del passaggio a livello (Km. 29+121) dalle ore 20:00 di martedì 8 novembre alle ore 6:00 di mercoledì 9 novembre e dalle 20 di mercoledì 9 novembre alle 6 di giovedì 10 novembre. Nell’occasione verrà istituito un percorso alternativo.