La Samte srl diventa stazione appaltante Lo ha stabilito l'Anac

"L’Autorità Nazionale Anticorruzione attesta che la Società Samte srl, interamente partecipata dalla Provincia di Benevento per la gestione del ciclo rifiuti, potrà procedere autonomamente all'affidamento dei servizi, forniture e lavori". Lo ha comunicato l’Amministratore Unico della Società, Domenico Mauro,

al Presidente della Provincia Nino Lombardi, che "ha accolto con soddisfazione la notizia".

"Dunque - viene precisato in una nota - sotto il profilo gestionale ed amministrativo la Samte ha segnato un altro punto a proprio vantaggio. Dopo aver superato la fase della liquidazione, senza opposizioni da parte dei creditori, ed essere tornata “in bonis”, con la relativa revoca del procedimento a suo tempo avviato, la Samte ha superato anche le verifiche dell’Anac ed è dunque diventata stazione appaltante qualificata senza limiti di importo per le forniture e servizi".

Tra le conseguenze immediate, si segnala quella relativa al fatto che la Samte "potrà ridurre significativamente le spese di gara e i tempi operativi per l'espletamento delle stesse. Senza la qualificazione la stazione appaltante, infatti, per l'effetto delle norme vigenti, non si può procedere direttamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 140 mila euro e all'affidamento dei lavori superiore ai 500 mila euro. Il nuovo codice degli appalti (D.lgsvo n. 36/2023), infatti, stabilisce l'obbligatorietà di qualificazione della stazione appaltante e delle centrali di committenza, con l'obiettivo di ridurle numericamente ed accorparle".

Viene segnalato inoltre che "da ottobre, in virtù della collaborazione con l’omologa società in house dell’Ente d’ambito Salerno, EcoAmbiente Salerno, la Samte srl ha in forza il dott. Cosimo Montefusco, quale coordinatore dell'area tecnica e responsabile dell’Ufficio tecnico della medesima società, figura, questa, mancante da tempo e necessaria per la ripartenza operativa della Società stessa. A breve, infine, la Samte avrà anche il direttore tecnico/amministrativo: è in scadenza al 3 novembre il tempo di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per il reclutamento. Si stanno dunque creando le condizioni per ridurre la tariffa di competenza provinciale a carico dei contribuenti sanniti e per far ripartire il ciclo provinciale dei rifiuti in stallo da anni".