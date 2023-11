Ex scuola di San Modesto e venti alloggi Erp: ok al finanziamento da 5 milioni Lo annunciano il sindaco Clemente Mastella e gli assessori Mario Pasquariello e Molly Chiusolo

“Cinque milioni di euro per riqualificare l’ex scuola di San Modesto in via Firenze e realizzare venti nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica in uno spazio che sarà completamente rimesso a nuovo. Un risultato di eccezionale levatura che oggi è diventato realtà con la pubblicazione della graduatoria delle proposte ammissibili: Benevento figura al secondo posto e riceverà l’integrale copertura finanziaria del progetto”. Così in una nota il sindaco Clemente Mastella e gli assessori Mario Pasquariello (Lavori Pubblici) e Molly Chiusolo (Politiche abitative).

I lavori a Benevento

“Con i fondi della Legge 145 del 2018 (Programmi di rigenerazione urbana) un’area degradata di uno dei quartieri più popolosi della città, diventerà un polo destinato all’edilizia residenziale pubblica: i cinque milioni di risorse permetteranno anche contestuali interventi destinati al verde pubblico e alla fruizione di spazi per finalità aggregative e ricreative. Con queste risorse l’Amministrazione comunale realizzerà un intervento abitativo di cruciale importanza al rione Libertà, completando un lavoro di portata storica sul diritto all’abitare, dopo l’assegnazione degli alloggi a Capodimonte e il maxi-intervento Pnrr a via Nuzzolo. Ringraziamo per questo i dirigenti comunali e gli uffici che hanno lavorato ad un progetto che ha primeggiato nella graduatoria regionale e permetterà di concretizzare un intervento di straordinaria importanza”, concludono il sindaco Mastella e gli assessori Chiusolo e Pasquariello.