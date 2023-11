"Buoni da Morire", successo per l'evento sui funghi del Sannio Dagli chef agli appassionati con il prezioso contributo dei micologi dell'Asl

Grande successo per la seconda edizione di ‘Buoni da morire – Incontri Micologici alla Rocca’, che si è tenuto alla Rocca dei Rettori di Benevento mercoledì e giovedì scorso organizzato dalla Regione Campania, Asl Benevento, dall’'Associazione Escursionistica Naturalistica Lerka Minerka, MicoNatura e Futuridea. Sono state due giornate con momenti formativi ed informativi, con la mostra fotografica sui funghi a cura di Giulio Martino e la mostra micologica ‘I funghi del Sannio’ a cura di Giulio Martino, Silvana Malva, Giuseppe Porcaro, Lerka Minerka e Miconatura . Poi, sempre all’interno della manifestazione ‘Buoni da Morire’, c’è stata la presentazione del libro ‘Funghi del Sannio’ dove sono intervenuti gli autori Giulio Martino e Silvana Malva; poi Giuseppe Porcaro, Dirigente della Regione Campania e Tommaso Zerella, Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Benevento. Per Futuridea è intervenuto il Responsabile delle Relazioni Istituzionali Francesco Nardone. Non sono mancati i saluti del presidente della Provincia, Nino Lombardi, che si è collegato da remoto. Molti gli amministratori locali intervenuti, tra cui il Presidente della Comunità del Fortore Zaccaria Spina, il sindaco di Baselice Lucio Ferella, di Paduli Domenico Vessichelli, di Arpaise Enzo Forni Rossi, il vicepresidente regionale di Confagricoltura Antonio Casazza, poi tanti appassionati del mondo dei funghi, visitatori e diversi chef. "Siamo molto soddisfatti per la bella partecipazione di pubblico nella due giorni di “Buoni da Morire, rassegna micologica” che per la seconda volta è andata in scena alla Rocca dei Rettori, anche grazie alla cortesia del Presidente della Provincia Nino Lombardi, e dei suoi collaboratori, che hanno concesso le splendide sale dell'acquedotto romano – commenta il dottor Giuseppe Porcaro, dirigente della Regione Campania -. Un pubblico di appassionati provenienti da diverse aree della Campania, ma abbiamo registrato anche presenze da regioni come Lombardia, Lazio e Puglia, complice il ponte dei Morti. E' stato un momento di confronto sulla micologia, una vera e propria full immersion, grazie anche ai micologi dell'ASL di Benevento, con a capo la dottoressa Silvana Malva, e di Lerka Minerka che di fatto hanno saputo portare con mano i visitatori in questo affascinante viaggio nel Regno dei Funghi. L'ampia partecipazione, poi, alla presentazione del volume “i Funghi del Sannio” con la quale di fatto è stata conclusa la manifestazione, ci ha fatto capire ancora di più che la strada intrapresa è quella buona. Ora stiamo già pensando a come portare il Format all'attenzione di un pubblico in età scolastica, - conclude Porcaro - un percorso di conoscenza e divulgazione che parta dai Funghi e dai Tartufi per arrivare, più in generale, al Paesaggio agrario e alla sua valorizzazione".