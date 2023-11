Associazione San Cumano organizza corso gratuito di canto bizantino A Benevento la proposta dell’associazione culturale

L'Associazione San Cumano, organizzazione libera e apolitica che ha come obiettivo studio e tutela dell'eredità storica della civiltà romana e italogreca, annuncia il prossimo evento del 4 e 5 novembre, incentrato sul Canto Bizantino, con laboratorio e percorso sulla Musica modale e l'uso dei quarti di tono nella Tradizione musicale Napoletana, a cura di Irene Rotondale, seminari di Musica e Astronomia e Musica e Matematica con Yuri Di Gioia e Luca Zolli. Tutte le informazioni per conoscere gli obiettivi, le attività e le modalità di partecipazione, così come buona parte del materiale prodotto, sono consultabili sul sito ufficiale associazionesancumano.com